Appuntamento dedicato alla poesia al Museo Campano

26 feb 2026

Domenica 1° marzo, alle ore 10, il Museo Campano di Capua ospiterà un evento dedicato alla poesia e alla crescita personale. Durante l'iniziativa verrà presentato il nuovo libro di Luciano D’Angelo, intitolato “Quando i fiori diventeranno alberi”. L'appuntamento offre l'opportunità di ascoltare poesie e approfondire temi legati all’interiorità in un contesto culturale aperto a tutti.

