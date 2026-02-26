Appuntamento dedicato alla poesia al Museo Campano
Domenica 1° marzo, alle ore 10, il Museo Campano di Capua ospiterà un evento dedicato alla poesia e alla crescita personale. Durante l'iniziativa verrà presentato il nuovo libro di Luciano D’Angelo, intitolato “Quando i fiori diventeranno alberi”. L'appuntamento offre l'opportunità di ascoltare poesie e approfondire temi legati all’interiorità in un contesto culturale aperto a tutti.
Un appuntamento dedicato alla poesia, alla riflessione interiore e alla crescita personale quello in programma domenica 1° marzo alle ore 10 presso il Museo Campano di Capua, dove sarà presentato il nuovo libro di Luciano D'Angelo dal titolo "Quando i fiori diventeranno alberi".
