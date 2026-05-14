Doppia tappa abruzzese per il Giro d' Italia i divieti per la Formia-Blockhaus e la Chieti-Fermo | tutto quello che c' è da sapere

Venerdì 15 e sabato 16 maggio, la provincia di Chieti ospiterà le tappe settima e ottava del Giro d’Italia, alla 109ª edizione della corsa ciclistica. La prima tappa terminerà al Blockhaus nel primo pomeriggio di venerdì, mentre la seconda partirà da Chieti sabato mattina. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito lungo i percorsi interessati, con specifiche disposizioni per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

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