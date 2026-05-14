Doppia tappa abruzzese per il Giro d' Italia i divieti per la Formia-Blockhaus e la Chieti-Fermo | tutto quello che c' è da sapere

Da chietitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 e sabato 16 maggio, la provincia di Chieti ospiterà le tappe settima e ottava del Giro d’Italia, alla 109ª edizione della corsa ciclistica. La prima tappa terminerà al Blockhaus nel primo pomeriggio di venerdì, mentre la seconda partirà da Chieti sabato mattina. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito lungo i percorsi interessati, con specifiche disposizioni per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

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Venerdì 15 e sabato 16 maggio il territorio della provincia di Chieti sarà interessato dal passaggio della settima e ottava tappa del “Giro d’Italia”, giunto alla 109° edizione, che giungerà al Blockhaus nel primo pomeriggio del venerdì, per poi ripartire, l’indomani mattina, dal capoluogo di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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