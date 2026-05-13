Giro d' Italia a Chieti scuole chiuse e divieti | tutto ciò che c' è da sapere
A Chieti, le autorità hanno disposto la chiusura delle strade e delle scuole in vista della partenza del Giro d’Italia. Sono stati adottati divieti di transito e variazioni alla viabilità per garantire lo svolgimento della corsa. Le modifiche entreranno in vigore prima dell’inizio della competizione, coinvolgendo diverse zone della città. La situazione rimarrà sotto osservazione fino al termine dell’evento.
Strade e scuole chiuse, divieti e modifiche alla viabilità in vista della partenza del Giro d’Italia da Chieti.L’8ª tappa del 109° Giro d’Italia “Chieti–Fermo” è in programma sabato 16 maggio con partenza da piazza San Giustino.Per l'occasione il Comune di Chieti ha emanato il dispositivo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026: la guida completa. Percorso, tv, favoriti, tutto ciò che serve da sapereIl Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di...
Leggi anche: Vasco Rossi torna a Rimini, tutto quello che c'è da sapere: strade chiuse, divieti, parcheggi e sicurezza
Temi più discussi: Domenica 17 maggio il Giro d’Italia a Cervia: dalle 10 alle 13 chiuse le strade del percorso.; Giro d'Italia 2026 · La quarta tappa del 12 maggio, Catanzaro - Cosenza: descrizione, orari, salite e dove vedere; Sabato 16 maggio passa il Giro d’Italia; Giro d’Italia, Napoli cala il pokerissimo: al via la quinta tappa consecutiva. Giovedì con la Paestum – Napoli un viaggio nella Magna Grecia.
Pronto per il Giro d'Italia a Salerno? Ecco cosa sapere! ? Restrizioni in vigore fino al passaggio dell’ultimo mezzo della carovana Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #girodItalia #viabilità #chiusuraStradale #ciclisti #giroDitalia #lungo - Facebook facebook
Everything you need to know about today's stage! #GirodItalia x.com
[Thread Gara] 2026 Giro d'Italia - Fase 5 Praia a Mare > Potenza (2.UWT) reddit
Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tvSi riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell'inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo scossone ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, 5ª tappa Praia a Mare-Potenza di 203 km: in 3 in fuga dopo il primo GPM il gruppo Maglia Rosa a 20 secondiIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza: si parte alle ore 12:15, arrivo previsto verso le 17-17:30 ... fanpage.it