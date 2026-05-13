Giro d' Italia a Chieti scuole chiuse e divieti | tutto ciò che c' è da sapere

A Chieti, le autorità hanno disposto la chiusura delle strade e delle scuole in vista della partenza del Giro d’Italia. Sono stati adottati divieti di transito e variazioni alla viabilità per garantire lo svolgimento della corsa. Le modifiche entreranno in vigore prima dell’inizio della competizione, coinvolgendo diverse zone della città. La situazione rimarrà sotto osservazione fino al termine dell’evento.

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