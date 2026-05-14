Dopo la spinta di Meloni la maggioranza accelera sul nucleare Ma non scrive dove metterà gli impianti
Dopo le dichiarazioni del premier durante l’ultimo intervento in Senato, la maggioranza politica si sta muovendo rapidamente sulla questione nucleare. La premier ha annunciato che entro l’estate sarà completato il quadro giuridico per il ritorno dell’energia nucleare nel paese. Tuttavia, al momento non sono state fornite indicazioni precise su dove potrebbero essere localizzati gli impianti. La discussione sulla ripresa dell’attività nucleare prosegue senza dettagli riguardo alle aree interessate.
Giorgia Meloni durante il premier time di ieri, 13 maggio, in Senato ha promesso di chiudere «entro l’estate» il quadro giuridico per il ritorno del nucleare in Italia. E alla Camera la maggioranza ora prova ad accelerare. Nelle commissioni Ambiente e Attività produttive arriva, oggi 14 maggio, la stretta sui tempi d’esame del disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Gli interventi dei gruppi, già ridotti a cinque minuti, scendono a tre per ciascuna proposta. Mentre cento emendamenti del Movimento 5 Stelle vengono respinti in blocco con il metodo del voto per «principi comuni», una sorta di canguro applicato al fascicolo degli emendamenti. 🔗 Leggi su Open.online
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