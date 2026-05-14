Dopo la spinta di Meloni la maggioranza accelera sul nucleare Ma non scrive dove metterà gli impianti

Dopo le dichiarazioni del premier durante l’ultimo intervento in Senato, la maggioranza politica si sta muovendo rapidamente sulla questione nucleare. La premier ha annunciato che entro l’estate sarà completato il quadro giuridico per il ritorno dell’energia nucleare nel paese. Tuttavia, al momento non sono state fornite indicazioni precise su dove potrebbero essere localizzati gli impianti. La discussione sulla ripresa dell’attività nucleare prosegue senza dettagli riguardo alle aree interessate.

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