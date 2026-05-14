Dopo il veto messo da Forza Italia il leghista Freni rinuncia alla Consob

Dopo che Forza Italia ha espresso il suo veto, il membro della Lega ha deciso di rinunciare alla nomina alla Consob. Ha spiegato di non voler essere motivo di divisione all’interno del governo. La comunicazione ufficiale è stata consegnata direttamente al presidente del Consiglio e ai vicepresidenti del Consiglio. Ora la candidatura preferita è quella di un altro candidato, sostenuto dal partito azzurro.

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La comunicazione ufficiale l’ha data direttamente al premier Giorgia Meloni e ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federico Freni, sottosegretario leghista al Mef, non intende correre per la presidenza della Consob. Ritira dunque la sua candidatura dopo che il suo nome per la guida dell’Authority era stato avanzato dal numero uno del Mef Giancarlo Giorgetti. Freni parlando a Repubblica ha spiegato: «Ho fatto prevalere il dovere istituzionale. Non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al Paese», aggiungendo: «Non sono e non voglio essere un elemento di divisione». E circa il «veto» di Forza Italia per una figura politica: «Mi dispiace che fare politica possa essere considerato un limite».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dopo il «veto» messo da Forza Italia il leghista Freni rinuncia alla Consob ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il sottosegretario leghista Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti: “Decisione sua” Freni rinuncia alla Consob: l'ira della Lega "non cediamo a FI"Federico Freni rinuncia alla corsa per la presidenza della Consob e in maggioranza la palla torna al centro. Temi più discussi: Dopo il veto messo da Forza Italia il leghista Freni rinuncia alla Consob; Vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Resta il veto di Forza Italia su Freni; Tajani L’Europa è più reattiva, sanzioni ai coloni violenti. Ora stop al diritto di veto (Il Messaggero – Il Mattino- Il Gazzettino); Fine vita il 3 giugno in Aula al Senato: senza accordo si voterà il testo Pd. Forza Italia lavora per superare il veto di FdI. È chiaro che un veto cinese suonerebbe male. Già la risoluzione è stata ridotta assai : possibile una astensione. Da vedere se la Russia, da sola, ha la forza di opporsi. Per Italia : ciò che resta della risoluzione è più che sufficiente a mandare navi ad orga x.com Fine vita, la riunione di Forza Italia per spingere la legge chiesta dai Berlusconi: Fdi tolga il vetoUna spinta sulla legge sul fine vita. Come chiede la famiglia Berlusconi che, dopo la sconfitta referendaria, vuole dare un nuovo volto a Forza Italia sul tema dei diritti. È questo l’esito della prim ... ilfattoquotidiano.it Fine vita, Forza Italia spinge per la legge | Il piano di Marina Berlusconi: FdI e Lega tolgano veto al ddlFine vita, Forza Italia (coi Berlusconi) puntano alla legge entro fine legislatura: il dialogo nel Centrodestra e i veti contro derive di eutanasia ... ilsussidiario.net