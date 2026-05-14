Dopo il veto messo da Forza Italia il leghista Freni rinuncia alla Consob
Dopo che Forza Italia ha espresso il suo veto, il membro della Lega ha deciso di rinunciare alla nomina alla Consob. Ha spiegato di non voler essere motivo di divisione all’interno del governo. La comunicazione ufficiale è stata consegnata direttamente al presidente del Consiglio e ai vicepresidenti del Consiglio. Ora la candidatura preferita è quella di un altro candidato, sostenuto dal partito azzurro.
La comunicazione ufficiale l’ha data direttamente al premier Giorgia Meloni e ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federico Freni, sottosegretario leghista al Mef, non intende correre per la presidenza della Consob. Ritira dunque la sua candidatura dopo che il suo nome per la guida dell’Authority era stato avanzato dal numero uno del Mef Giancarlo Giorgetti. Freni parlando a Repubblica ha spiegato: «Ho fatto prevalere il dovere istituzionale. Non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al Paese», aggiungendo: «Non sono e non voglio essere un elemento di divisione». E circa il «veto» di Forza Italia per una figura politica: «Mi dispiace che fare politica possa essere considerato un limite».🔗 Leggi su Laverita.info
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