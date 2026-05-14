Dopo il traffico di esseri umani droga e armi ci sono i pezzi di ricambio | denunce e multe per 19mila euro un sequestro a Torino

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno sequestrato a Torino un veicolo e denunciato un soggetto coinvolto in attività illegali legate al riciclaggio di autoveicoli. Sono state elevate multe per un totale di circa 19.000 euro e sono state riscontrate irregolarità nello smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi. Sono state inoltre sequestrate parti di ricambio di provenienza illecita, che erano state immessi sul mercato senza autorizzazione.

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Autoveicoli riciclati, pezzi di ricambio immessi sul mercato in maniera illecita, rifiuti tossici e pericolosi smaltiti abusivamente, senza alcuna autorizzazione. Una piaga collaterale del settore dell'automotive e un traffico illegale che, per quantità di illeciti e dati, è tra i più floridi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Taranto, nigeriano espulso per traffico di esseri umani: rimpatriato dopo 10 anni di carcereÈ stata eseguita l’espulsione di un cittadino nigeriano di 41 anni, ritenuto responsabile di gravi reati legati al traffico di esseri umani e allo... Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan, arrestato a CaltanissettaCATANIA, 11 MAR – Carabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad... Temi più discussi: Di Giampietro (webstrade) sul Piano urbano del traffico a Montesilvano: Arriva dopo 30 anni e di nascosto; Traffico di oro tra Veneto e Austria, indagini al via dopo la scoperta di 660mila euro in un'auto: due fermi; Sempre troppi camion attraverso le Alpi; Traffico dopo la chiusura di Brivio. Il Comitato: Sì al nuovo ponte, ma a sud. Cose inevitabili: - Il telefono che si scarica nel momento peggiore - La pioggia dopo aver lavato la macchina - Il traffico quando sei in ritardo - Il calzino spaiato in lavatrice - Le tasse - La morte - Il 6-0 di #Darderi nel terzo set #IBI26 #tennis x.com Brasile-Usa, asse contro traffici e riciclaggio dopo vertice Lula-TrumpBrasile e Stati Uniti rafforzeranno la cooperazione contro traffico d'armi, narcotraffico e riciclaggio di denaro dopo il vertice alla Casa Bianca tra il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silv ... ansa.it Il traffico di formiche esotiche diventa una minaccia ambientaleAGI - Il mercato parallelo delle formiche esotiche finisce sotto i riflettori in Kenya, dopo una serie di condanne per traffico illegale di insetti destinati a collezionisti e appassionati in Asia ed ... msn.com