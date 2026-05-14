Dopo 22 anni Bari torna a festeggiare un podio europeo | il miracolo sportivo di Nicolas De Grecis
Dopo 22 anni, la città di Bari torna a celebrare un risultato europeo nel settore sportivo grazie alla conquista di una medaglia di bronzo da parte di un giovane atleta. L’atleta, appartenente alla VG Sport, ha ottenuto il podio ai Campionati Europei Under 17 di lotta, che si sono svolti a Samokov, in Bulgaria. La medaglia rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile della disciplina.
Bari festeggia il prestigioso risultato ottenuto da Nicolas De Grecis, giovane atleta della VG Sport, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 17 di lotta disputati a Samokov, in Bulgaria.De Grecis, impegnato nella specialità della lotta greco-romana categoria 71.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Si parla di: Dopo 22 anni Bari torna a festeggiare un podio europeo: il miracolo sportivo di Nicolas De Grecis; Bari oggi festeggia la straordinaria medaglia conquistata da Nicolas De Grecis, atleta dell’VG Sport, ai Campionati Europei U17 di Lotta.
Bronzo europeo per il barese Nicolas De Grecis nella lotta greco-romanaNicolas De Grecis, atleta barese della VG Sport, ha vinto il bronzo ai Campionati Europei U17 di lotta greco-romana a Samokov. trmtv.it