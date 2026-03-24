GF Vip scatta il primo bacio nella notte | coppia a sorpresa e regia che stacca sul più bello VIDEO

Il primo vero bacio accende la Casa. Dopo giorni di tensioni, strategie e avvicinamenti mai davvero decollati, al Grande Fratello Vip 2026 arriva il primo bacio “vero”. E, come spesso accade, non tra i protagonisti più attesi. A sorprendere tutti sono Renato Biancardi e Lucia Ilardo, che nella notte si sono lasciati andare a un momento di intimità sotto le coperte, lontano — almeno in parte — dagli occhi delle telecamere. Un colpo di scena che cambia gli equilibri dentro la Casa. Una coppia nata all’improvviso. Fino a poche ore prima, tra i due non sembrava esserci nulla. Renato aveva mostrato interesse per Ibiza Altea, mentre Lucia aveva tentato un avvicinamento con Nicolò Brigante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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