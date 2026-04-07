Boccardi e quel cuore bianconero | Che Siena nel derby! Tornerei? Sì

Filippo Boccardi è tornato a Siena e si è seduto in tribuna per assistere al derby contro il Grosseto. La partita si è svolta recentemente e ha visto i tifosi locali sostenere la squadra in un momento di forte passione. Boccardi, noto per il suo passato con la maglia bianconera, ha manifestato il desiderio di tornare a giocare in futuro. La sfida tra le due formazioni si è conclusa con un risultato che ha coinvolto l’intera comunità sportiva.

E’ tornato a Siena Filippo Boccardi (a destra nella foto): era in tribuna, per assistere al derby con il Grosseto. La prima volta sugli spalti e non in campo. "Ero emozionato" dice. "E’ incredibile quanto affetto i senesi nutrano nei miei confronti, me lo dimostrano ogni volta. Non posso che ringraziare tutti, non è affatto scontato" sorride l’attaccante, oggi al Terranuova. Con sincera riconoscenza e nella speranza che ci sia un altro ritorno, ma con la maglia bianconera. Che partita ha visto? "E’ stata una bella sfida e se una squadra meritava qualcosa in più era il Siena. Con Voria la squadra si è trasformata e lo dimostrano le sette vittorie e i due pareggi centrati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Boccardi e quel cuore... bianconero: "Che Siena nel derby! Tornerei? Sì" La sconfitta nel derby è bruciante. Il Siena deve recuperare motivazioneAlla fine il derby l’ha vinto chi ci ha messo più grinta, più carattere, più coraggio. Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissimeCalciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Juve: il colpo che...