Donna massacrata in casa sangue e mobili distrutti Il marito era disteso sul letto ed è stato arrestato

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata trovata in casa con ferite e mobili danneggiati. Sul luogo sono stati rinvenuti tracce di sangue. Il marito, che si trovava disteso sul letto, è stato arrestato nelle ore successive. La donna è riuscita a scappare dopo essere stata picchiata e accoltellata, e ha chiesto aiuto in ospedale tramite un taxi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

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Picchiata e accoltellata dal marito, è riuscita a fuggire facendosi accompagnare in ospedale da un taxi. L'uomo, di 66 anni, è stato poi trovato ancora in casa, disteso sul letto, ed è stato arrestato. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 13 maggio, a Napoli. L'allarme è scattato.🔗 Leggi su Today.it

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