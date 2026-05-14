Donna malmenata e accoltellata con le forbici | in casa sangue mobili distrutti e il marito disteso sul letto

Una donna è stata aggredita dal marito all’interno della loro abitazione, dove sono stati trovati sangue, mobili danneggiati e il marito disteso sul letto. La vittima ha subito violenze e un colpo con le forbici, ma è riuscita a scappare e si è fatta accompagnare in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato alcuni oggetti trovati nell’appartamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Picchiata e accoltellata dal marito, è riuscita a fuggire facendosi accompagnare in ospedale da un taxi. L'uomo, di 66 anni, è stato poi trovato ancora in casa, disteso sul letto, ed è stato arrestato. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 13 maggio, a Napoli. L'allarme è scattato.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donna accoltellata a Catania, catturato il marito: tracce di sangue sugli abitiÈ stato catturato, dopo una breve fuga, l'uomo di 56 anni che la sera del 2 aprile avrebbe ferito la moglie, 51 anni, nel rione Picanello a Catania. Incendio in casa, donna muore nel suo letto. Il marito riesce a mettersi in salvoCESSALTO - Un incendio in un'abitazione si è sviluppato questa mattina, martedì 5 maggio, in via Bidoggia a Cessalto. Temi più discussi: Scosso ma consapevole, Hako Vitanov non risponde alle domande del gip; Lavora come muratore, ma è un ricercato internazionale per tentato omicidio; Maltrattamenti in famiglia a Padova, donna aggredita in casa dal marito: arrestato un 41enne dopo aggressioni; Monika dimessa dalla rianimazione, la turista accoltellata torna a Monaco con la famiglia e il cane. Si cerca ancora la lama. Donna accoltellata per strada a Catania: è grave. Il marito è ricercatoCatania, 2 aprile 2026 – Una donna di 51 anni è stata accoltellata a Catania. Il marito è ricercato: si tratta di un 54enne con precedenti penali. La moglie è stata sottoposta a un delicato intervento ... quotidiano.net Accoltella la moglie a Catania, abbandona la scooter e fugge a piedi: arrestato. La donna è grave in terapia intensivaUn uomo di 56 anni uscito da qualche settimana dal carcere dove era detenuto per reati contro il patrimonio ha accoltellato ieri sera a Catania la moglie di 51 anni ferendola gravemente. La donna ... blitzquotidiano.it