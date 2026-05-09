A Trevi, una donna che da tempo subiva maltrattamenti e vessazioni da parte del compagno ha denunciato le violenze. La Polizia ha avviato le indagini e ha arrestato un uomo di 44 anni con l’accusa di aver causato lesioni gravi e di aver esercitato violenza e gelosia nei confronti della donna. Il tribunale ha emesso un provvedimento nei confronti dell’uomo.

Un arresto e una misura cautelare sono stati disposti a seguito di una grave aggressione avvenuta a Trevi (Perugia). Un 44enne italiano è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ha richiesto un provvedimento restrittivo per i maltrattamenti in famiglia e le lesioni personali gravi inflitte alla compagna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato individuato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Foligno. Maltrattamenti in famiglia a Trevi Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio circa 15 giorni fa, dopo che la vittima ha subito una violenta aggressione all’interno di un’abitazione a Trevi (Perugia).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Trevi, da tempo maltrattata e vessata dal compagno: il provvedimento del tribunale

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