508.000 km | la Mach-E sfata il mito del degrado

Una Ford Mustang Mach-E ha percorso oltre 508.000 chilometri e mantiene il 92% della capacità iniziale della batteria. La vettura ha raggiunto questa distanza senza perdere significativamente le prestazioni, dimostrando che le auto elettriche possono percorrere molti chilometri senza problemi di degrado. La notizia arriva da un veicolo che ha già superato mezzo milione di chilometri di utilizzo.

Una Ford Mustang Mach-E ha appena superato la soglia dei 508.000 chilometri mantenendo il 92% della capacità originale della batteria, sfatando i timori sulla durata delle auto elettriche. Questo caso reale, emerso dalla California, dimostra che una gestione oculata dell’energia e una manutenzione rigorosa possono garantire una longevità eccezionale anche sotto stress operativo estremo. Il veicolo, guidato da David Blenke nella zona di Santa Cruz, ha trasportato oltre 7.000 passeggeri in circa due anni, trasformandosi in un vero mulo da soma per il servizio di trasporto privato. Nonostante l’usura intensiva, lo stato di salute della batteria rimane sorprendentemente alto, con un degrado limitato all’8%, permettendo ancora un’autonomia reale di 482 chilometri contro i 520 iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 508.000 km: la Mach-E sfata il mito del degrado Articoli correlati Leggi anche: Tesla Model 3: batteria al 20,8% di degrado dopo 182.000 km Tesla Roadster 2026, forse l’attesa è finita: 400 km/h e 1.000 km di autonomia"Non ci sarà mai un’altra automobile come questa, se possiamo continuare a chiamarla così".