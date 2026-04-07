Perde il controllo della bici sulla ciclabile e sbatte violentemente a terra

Durante la giornata di ieri, lunedì 6 aprile, un uomo di 53 anni di Scorzè, in provincia di Venezia, ha perso il controllo della bicicletta sulla ciclabile in Trentino e è caduto violentemente a terra. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. La caduta ha interrotto una giornata che avrebbe dovuto essere di relax e pedalate.

Il cicloamatore era assieme a un gruppo di amici che hanno subito allertato il 112. Sul posto anche l'elisoccorso Doveva essere una piacevole Pasquetta sui pedali, è finita con un ricovero, con la massima urgenza, in ospedale: è quanto successo nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, a un 53enne di Scorzè, comune in provincia di Venezia, mentre si trovava in Trentino. L’uomo, dopo aver perso il controllo della sua bicicletta – le cause sono ancora in via di definizione – è caduto sull’asfalto della pista ciclabile. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gioca 8 euro e ne sbanca 12mila. E nello stesso bar è la quarta vincita 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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FINISCE QUI NAPOLI 1 MILAN 0 Milan perde la seconda trasferta consecutiva scendendo così al 3 posto. Giusto così, quando crei poco e si spera sempre nella giocata del singolo questo è il risultato. Milan Nel Cuore - facebook.com facebook