Domani ci sarà bel tempo La mia storia Federico Vanelli presenta il suo libro alla Libreria Pagine

Martedì 19 maggio alle ore 18,30 alla Libreria Pagine a Piacenza, si terrà la presentazione del nuovo libro di Federico Vanelli "Domani ci sarà bel tempo. La mia storia" edito da Compagnia editoralie Aliberti.Più che una semplice biografia sportiva, il libro si presenta come un momento di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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