Fact-checking su Israele Nathan Greppi presenta il suo libro alla Libreria Romagnosi

Venerdì 15 maggio alle 17 si terrà alla Libreria Romagnosi una presentazione del libro di Nathan Greppi dedicato al fact-checking su Israele. L'evento si svolgerà nella sala interna della libreria, situata in via G. Durante l'incontro, l'autore discuterà del suo lavoro e dei temi affrontati nel volume. La partecipazione è aperta al pubblico e non sono previsti interventi successivi.

L'evento si terrà venerdì 15 maggio alle ore 17 alla sala interna della Libreria Internazionale Romagnosi, in via G. Romagnosi 31, Piacenza.La presentazione del testo, l'incontro con l'autore e l'intervento del pubblico saranno moderati da Manrico Bissi e da Umberto Abenaim.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Fact-checking su Israele, il libro di Greppi che riporta il conflitto dal racconto ai fattiCi sono libri che si limitano a inserirsi in un dibattito già tracciato, e altri che provano a rimetterne in discussione le regole stesse. "L'ultimo segreto di Via Volpi", Paola Minussi presenta il suo libro alla Libreria RomagnosiSabato 21 marzo alle ore 17 alla Libreria Internazionale Romagnosi si terrà la presentazione del libro di Paola Minussi “L'ultimos egreto di Via... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Riportare il dibattito su Israele e sul conflitto mediorientale sul terreno dei fatti; Fact-checking su Israele, il libro di Greppi che riporta il conflitto dal racconto ai fatti; Fact-checking su Israele il libro di Greppi che riporta il conflitto dal racconto ai fatti. Fact-Checking su Israele, un saggio del nostro collaboratore Nathan Greppi, mostra come termini come “apartheid”, “genocidio”, “colonialismo” e “sionismo”, usati in modo arbitrario e doloso, abbiano alimentato in Occidente una lettura distorta d’Israele e del c - facebook.com facebook La solita narrazione faziosa sui bambini morti in Libano | Nathan Greppi x.com