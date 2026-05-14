Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata, dopo un episodio avvenuto in una casa privata. Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero cercato di entrare nell’abitazione esercitando pressioni e intimidazioni, riferendosi anche al controllo dei cani presenti. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto. Nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Una visita tutt’altro che gradita, culminata – secondo l’accusa – in pressioni e intimidazioni per entrare dentro un’ abitazione privata. È su questo episodio che la Procura di Benevento ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di tre persone: una 34enne di Benevento, un 41enne beneventano e una 33enne, tutti accusati a vario titolo di violenza privata aggravata in concorso. Gli indagati sono assistiti dall’avvocato Michele Ciruolo e Mauro Carrozzini. La vicenda risale al 25 marzo 2025 e nasce da un presunto controllo “fai da te” sulla presenza di animali all’interno di una casa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un gruppo di persone si sarebbe presentato davanti all’ abitazione di una coppia beneventana pretendendo di verificare personalmente la situazione all’interno dell’immobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Dobbiamo controllare i cani”: presunte pressioni per entrare in casa, tre indagati per violenza privata

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