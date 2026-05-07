Nella giornata del 25 aprile, a Parma, sono stati indagati 18 persone in relazione a un episodio di violenza privata durante un corteo. Secondo le indagini, alcuni attivisti avrebbero impedito l'accesso a Piazza Garibaldi, creando un blocco nell’area. La Procura ha contestato l'aggravante dell'odio etnico e razziale, evidenziando come alcune azioni siano state motivate da motivi discriminatori. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli attivisti a impedire l'accesso a Piazza Garibaldi?. Perché la Procura contesta l'aggravante dell'odio etnico e razziale?. Chi sono i rappresentanti della comunità costretti ad abbandonare il corteo?. Quali saranno le conseguenze giudiziarie per i 18 indagati?.? In Breve Vittime includono Associazione Nazionale Setteottobre, Associazione parmense per Israele, studenti israeliani e comunità iraniana.. Aggressori hanno impedito l'accesso a Piazza Garibaldi per i discorsi delle autorità locali.. Tre partecipanti hanno acceso fumogeni durante le azioni contro la Brigata Ebraica.. Indagine mira a dimostrare l'odio etnico o razziale per i fatti del 25 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, 18 indagati per violenza privata al corteo del 25 aprile

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