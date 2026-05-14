DJI presenta Osmo Pocket 4P a Cannes inaugurando una nuova era dell’eccellenza cinematografica tascabile

Durante l’evento tenutosi a Cannes, un’azienda ha annunciato il lancio di un nuovo dispositivo chiamato Osmo Pocket 4P. Si tratta di uno strumento compatto progettato per offrire qualità cinematografica, permettendo di realizzare riprese professionali con dimensioni ridotte. La presentazione ha segnato l’ingresso di questa novità nel settore dell’equipaggiamento per la produzione video, con particolare attenzione alle capacità di cattura e stabilizzazione delle immagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Da pioniere del settore a innovatore cinematografico, Osmo Pocket 4P ridefinisce il vero cinema in tasca. CANNES, Francia, 14 maggio 2026 PRNewswire — DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia di acquisizione visiva, presenta oggi DJI Osmo Pocket 4P a Cannes, segnando una tappa fondamentale nell’evoluzione delle soluzioni cinematografiche portatili del marchio. Da quando ha introdotto la categoria delle fotocamere con gimbal nel 2015 e lanciato una delle prime fotocamere tascabili con stabilizzatore al mondo nel 2018, DJI ha continuato a ridefinire il modo in cui i creator catturano il movimento e raccontano storie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DJI presenta Osmo Pocket 4P a Cannes, inaugurando una nuova era dell’eccellenza cinematografica tascabile. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento DJI Debuts Osmo Pocket 4P at Cannes, Ushering in a New Era of Handheld Cinematic ExcellenceCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE From industry pioneer to cinematic innovator,Osmo Pocket 4P defines where pocket cinema truly begins... Leggi anche: Dji Osmo Pocket 4: nuova fotocamera tascabile stabilizzata per riprese in 4K/240 fps Temi più discussi: Osmo Pocket 4P è dietro l'angolo: DJI pubblica il primo render ufficiale; DJI Osmo Pocket 4P: in arrivo la versione professionale della gimbal camera; DJI Osmo Mobile 8P: lo schermo si stacca e diventa un telecomando; Dji Osmo Pocket 4: nuova fotocamera tascabile stabilizzata per riprese in 4K/240 fps. DJI Osmo Pocket 4P: in arrivo la versione professionale della gimbal camera x.com DJI presenta Osmo Pocket 4P a Cannes, inaugurando una nuova era dell'eccellenza cinematografica tascabile.Da pioniere del settore a innovatore cinematografico, Osmo Pocket 4P ridefinisce il vero cinema in tasca. CANNES, Francia, 14 maggio 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella ... adnkronos.com DJI Osmo Pocket 4P, a Cannes arriva la Pocket più flessibileDJI Osmo Pocket 4P debutta a Cannes con un evoluzione della videocamera tascabile stabilizzata di DJI, pensata per offrire più libertà nelle inquadrature senza rinunciare al formato compatto che ha re ... macitynet.it