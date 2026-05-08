Dji Osmo Pocket 4 | nuova fotocamera tascabile stabilizzata per riprese in 4K 240 fps

Dji ha annunciato la nuova versione della fotocamera tascabile Osmo Pocket, chiamata Osmo Pocket 4, che permette di registrare video in 4K a 240 fps. Si tratta di un dispositivo compatto, stabile e progettato per riprese di alta qualità. Sono state illustrate le caratteristiche tecniche, le novità rispetto ai modelli precedenti e il prezzo di vendita.

Dji ha presentato la nuova fotocamera tascabile e stabilizzata Osmo Pocket 4. Di seguito caratteristiche, novità e prezzo.Scatti più nitidi in condizioni di luce scarsa e dettagli più definitiGrazie al sensore Cmos da 1 pollice e all’apertura f2,0, Osmo Pocket 4 promette ritratti naturali e.🔗 Leggi su Today.it

DJI Osmo Pocket 4 : nouvelle caméra de vlog ultime

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Abbiamo provato Osmo Pocket 4, la compattina perfetta per l’era dei creatorProvata durante la Design Week di Milano, non è un’alternativa allo smartphone ma un dispositivo che introduce un linguaggio visivo diverso, a metà tra videocamera e drone. domusweb.it

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