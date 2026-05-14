DJI Debuts Osmo Pocket 4P at Cannes Ushering in a New Era of Handheld Cinematic Excellence

Durante il festival di Cannes, un'azienda ha presentato un nuovo modello di stabilizzatore portatile. Il dispositivo si caratterizza per le sue dimensioni compatte e le funzionalità che permettono di realizzare riprese cinematiche di alta qualità. La presentazione ha attirato l'attenzione di professionisti e appassionati del settore. Il prodotto include diverse modalità di registrazione e un sistema di stabilizzazione migliorato rispetto ai modelli precedenti. La novità è stata annunciata in un evento dedicato alla tecnologia per il cinema e l’audiovisivo.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE From industry pioneer to cinematic innovator,Osmo Pocket 4P defines where pocket cinema truly begins CANNES, France, May 14, 2026 PRNewswire — DJI, the global leader in civilian drones and creative camera technology, today unveils the Osmo Pocket 4P at Cannes, marking a new milestone in DJI’s evolution of handheld cinematic imaging. Since pioneering the gimbal camera category in 2015 and introducing one of the world’s first pocket-sized gimbal cameras in 2018, DJI has continuously redefined how creators capture motion and tell stories. Today, with the Osmo Pocket 4P, DJI is spearheading a new era of cinematic excellence in handheld gimbal systems, where professional-grade filmmaking capabilities meet true pocket-sized portability. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DJI Debuts Osmo Pocket 4P at Cannes, Ushering in a New Era of Handheld Cinematic Excellence ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: DJI Osmo Pocket 4, design e funzioni svelati prima del lancio DJI Osmo Pocket 4: il sensore da 1 pollice sfida gli smartphoneDJI ha svelato ufficialmente la nuova Osmo Pocket 4, una videocamera tascabile che punta a colmare il divario tra la praticità degli smartphone e le... DJI Osmo Pocket 4P, a Cannes arriva la Pocket più flessibileDJI Osmo Pocket 4P debutta a Cannes con un evoluzione della videocamera tascabile stabilizzata di DJI, pensata per offrire più libertà nelle inquadrature senza rinunciare al formato compatto che ha re ... macitynet.it DJI presenta Osmo Pocket 4P a Cannes, inaugurando una nuova era dell'eccellenza cinematografica tascabile.Da pioniere del settore a innovatore cinematografico, Osmo Pocket 4P ridefinisce il vero cinema in tasca. CANNES, Francia, 14 maggio 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella ... adnkronos.com