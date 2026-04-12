DJI Osmo Pocket 4 design e funzioni svelati prima del lancio

Prima del suo lancio ufficiale, il DJI Osmo Pocket 4 è stato al centro dell’attenzione grazie a numerose immagini diffuse su X. Le foto mostrano il dispositivo in varie situazioni pratiche, tra cui sessioni di ripresa a Barcellona e in altri ambienti. Questi scatti offrono uno sguardo dettagliato sul design e le funzionalità del nuovo modello. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato le caratteristiche tecniche o la data di uscita.

L’attesissimo DJI Osmo Pocket 4 è ormai sempre meno un mistero. Una massiccia fuga di immagini su X ha infatti mostrato il dispositivo in diversi contesti reali, tra shooting promozionali a Barcellona e altre location, offrendo la visione più chiara mai vista della nuova action camera con stabilizzatore integrato. Le foto confermano molte delle anticipazioni emerse nelle ultime settimane e mostrano un prodotto ormai vicino al lancio ufficiale. A prima vista, l’Osmo Pocket 4 mantiene un design molto simile al suo predecessore, il DJI Osmo Pocket 3. La filosofia resta quindi invariata: massima compattezza e stabilizzazione su tre assi in un corpo tascabile.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - DJI Osmo Pocket 4, design e funzioni svelati prima del lancio Vivo may lancia la sua fotocamera vlogging per sfidare osmo pocket di djiIn ambito tecnologico, si analizzano le potenziali evoluzioni legate a una camera per vlogging sviluppata da vivo, con particolare attenzione alle... DJI Osmo Pocket 4: arriva il nuovo sensore da un pollice il 16 aprileIl produttore di tecnologia video DJI ha confermato ufficialmente il lancio della nuova famiglia di videocamere Osmo Pocket 4 per il prossimo 16... DJI Osmo Pocket 4 is HERE Full Specs, Price & Details!