Diventare Insegnanti notizie in anteprima e il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente alla newsletter

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Orizzonte Scuola ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di newsletter dedicato agli insegnanti. Iscrivendosi gratuitamente, gli utenti riceveranno aggiornamenti settimanali con notizie e approfondimenti sull’ambito scolastico, personalizzabili in base agli interessi di ciascuno. La piattaforma mira a offrire un'informazione mirata e tempestiva agli insegnanti, facilitando l’accesso a contenuti rilevanti e aggiornamenti in tempo reale.

Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. Ti cancelli quando vuoi L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Le newsletter di OrizzonteScuola: OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. ScoprileOgni giorno nella tua casella di posta tutti gli aggiornamenti della testata orizzontescuola. Tutto sulla carta docente ai precari. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”La carta docenti ha rappresentato per molto tempo un ennesimo strumento di discriminazione Con i ricorsi si è riusciti da tempo per via comunitaria a...