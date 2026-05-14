Un ambulatorio dedicato ai disturbi del sonno nella zona di Lodi ha ricevuto un riconoscimento internazionale, portando attenzione sulla qualità delle cure offerte. La struttura si distingue per un approccio di cura integrata, considerato tra i migliori nel settore. L’attenzione rivolta a questa specializzazione ha attirato l’interesse di esperti e istituzioni, contribuendo a mettere in evidenza l’efficienza della sanità locale in campo neurologico e del sonno.

Un riconoscimento internazionale ha acceso i riflettori sulla sanità lodigiana. L’ambulatorio per i disturbi respiratori sonno-correlati di Sant’Angelo Lodigiano è stato premiato dall’Associazione Italiana Riabilitatori della Insufficienza Respiratoria (Arir) durante l’ultimo congresso scientifico mondiale tenutosi ad Assago. Il team dell’Asst di Lodi ha presentato un poster scientifico che illustra l’ innovativo modello organizzativo applicato nel presidio di Sant’Angelo. L’elaborato è stato giudicato il migliore tra i 53 progetti presentati e la commissione ha motivato il premio sottolineando l’originalità, la rilevanza clinica e l’impatto concreto sulla salute dei cittadini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disturbi del sonno: premiato l’ambulatorio. Cura integrata al top

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