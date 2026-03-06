Giornata mondiale del sonno al Moscati visite e consulenze gratuite per i disturbi respiratori del sonno

In occasione della Giornata mondiale del sonno, il reparto di Otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino organizza un open day con visite e consulenze gratuite dedicate ai disturbi respiratori del sonno. L’iniziativa si svolge nella mattinata del 13 marzo e mira a offrire un servizio di prevenzione e diagnosi aperto alla cittadinanza.

Un'intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei disturbi del sonno. In occasione della Giornata mondiale del sonno, che quest'anno ricorre il 13 marzo, l'Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino promuove un open day con visite e consulenze gratuite rivolte alla popolazione adulta. L'iniziativa si svolgerà presso l'ambulatorio dei disturbi del sonno della Città ospedaliera (quarto piano, settore A), dalle ore 8:30 alle 12:30, e rappresenta un momento di sensibilizzazione su una problematica spesso sottovalutata ma che può avere importanti ripercussioni sulla salute generale.