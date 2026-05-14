Dispersione scolastica | Necessaria una svolta La Scuola delle professioni

A Prato, la dispersione scolastica rimane ai livelli più alti in Italia, evidenziando un fenomeno che coinvolge non solo l’abbandono degli studi ma anche questioni legate all’integrazione e alle prospettive future dei giovani. I dati ufficiali mostrano che molti studenti interrompono anzitempo il percorso scolastico, riflettendo una realtà complessa che richiede interventi mirati. La situazione richiama l’attenzione sulla necessità di un cambiamento nel sistema scolastico e nelle politiche di supporto.

Prato resta ai vertici nazionali per dispersione scolastica, ma i numeri raccontano anche un problema più profondo, che intreccia scuola, integrazione e futuro. I dati presentati di recente dall’Osservatorio sulla povertà educativa, promosso dal commissario straordinario Sammartino insieme al Comune, delineano un quadro critico: in città circa 300 minorenni residenti non sono mai stati iscritti a scuola e, tra questi, il 73% è di nazionalità cinese. Un dato che si affianca ad altri indicatori negativi. Solo il 50% dei residenti tra i 24 e i 59 anni possiede un diploma, contro una media toscana del 68%. Ancora più evidente il divario per i laureati: nella fascia 25-39 anni si ferma al 25%, a fronte di un dato nazionale del 31%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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DISPERSIONE SCOLASTICA IN CITTA NUMERI IN AUMENTO, MA CAMBIANO I MOTIVI

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