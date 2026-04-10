In Italia, il tasso di dispersione scolastica si attesta all’8,2%, segnando un calo significativo rispetto alle cifre precedenti. Il ministro dell’istruzione ha commentato il risultato definendolo “eccezionale”. Questo dato rappresenta un cambiamento rispetto agli anni passati e, sorprendentemente, si distingue anche rispetto alle medie europee. La riduzione del fenomeno coinvolge diverse regioni e istituti scolastici in tutto il paese.

L’Italia cambia passo. Sempre meno i giovani che abbandonano la scuola e il dato, questa volta, sorprende anche l’Europa. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2025 la dispersione scolastica è scesa all’8,2%. Una soglia record che segna un’inversione netta rispetto agli anni bui della pandemia e consente al nostro Paese di centrare con cinque anni di anticipo l’obiettivo fissato dall’agenda 2030 dell’unione europea, che prevede una soglia massima del 9%. Risultato straordinario che si distingue nel panorama europeo, dove diversi paesi registrano ancora difficoltà. Un traguardo che il governo rivendica. “Un dato eccezionale, frutto delle nostre politiche”, dice il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scuola, la dispersione scolastica scende all'8,2%. Valditara: "Risultato eccezionale"

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