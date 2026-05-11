Riftbound | League of Legends – Unleashed tutto sulla nuova espansione

Riot Games, in collaborazione con UVS Games, annuncia l’imminente uscita di Riftbound: League of Legends – Unleashed, una nuova espansione per il popolare gioco. Dopo gli ultimi aggiornamenti e le recenti modifiche apportate con Spiritforged, la casa sviluppatrice introduce una novità che promette di cambiare le dinamiche del gioco. La data di lancio non è ancora stata comunicata, ma l’attesa tra i giocatori cresce.

Se pensavate che il meta si fosse assestato dopo i botti di Spiritforged, vi sbagliavate di grosso. Riot Games, in collaborazione con il publisher UVS Games, è pronta a sganciare la proverbiale bomba sul tavolo da gioco: Riftbound: League of Legends – Unleashed sta arrivando. La terza, massiccia espansione del Trading Card Game ambientato su Runeterra atterra negli store fisici e digitali italiani l’ 8 maggio 2026. Non parliamo solo di un’infornata di nuovi Campioni, ma di un vero e proprio terremoto tattico che introduce meccaniche destinate a riscrivere le regole d’ingaggio per il controllo dei Battlefields. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic In breve.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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