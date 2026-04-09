Dc storia di un Paese | all’Università Suor Orsola Benincasa mostra sull’epopea dello scudo crociato

All’Università Suor Orsola Benincasa è in corso una mostra dedicata alla storia della Democrazia Cristiana, che ripercorre cinquant’anni di vicende politiche e sociali. L’esposizione presenta immagini e documenti che illustrano momenti chiave di questa esperienza, offrendo un quadro complessivo della sua evoluzione nel tempo. La mostra si concentra sulla narrazione visiva di un periodo determinante per il Paese, senza interpretazioni o analisi approfondite.

Illustrare visivamente la storia cinquantennale della Democrazia Cristiana sintetizzandone il senso attraverso le immagini che inevitabilmente delineano una storia più complessiva e complessa del nostro Paese: la sua ricostruzione dopo le devastazioni della guerra, il boom economico, la stabile collocazione internazionale nel mondo occidentale e in Europa. Con questo obiettivo il comitato nazionale per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, presieduto da Ortensio Zecchino, ha ideato e promosso la mostra fotografica “Dc. Storia di un Paese”, che fino al 24 aprile sarà esposta (con ingresso libero) nel polo museale dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (info e orari su www. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Algoritmi e discriminazione: al Suor Orsola Benincasa dibattito su Intelligenza Artificiale e inclusioneL’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti li conosciamo bene?...

No al razzismo, la Città Metropolitana di Napoli con gli studenti al Suor Orsola Benincasa tra AI e storie di migrantiL’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti, li conosciamo bene?...

Si parla di: A NAPOLI - La Mostra DC. Storia di un Paese all'Università Suor Orsola Benincasa.

A Napoli all’Università Suor Orsola Benincasa la Mostra DC. Storia di un PaeseIllustrare visivamente la storia cinquantennale della Democrazia Cristiana sintetizzandone il senso attraverso le immagini che inevitabilmente delineano una ... napolivillage.com

La grande bellezza delle Università al servizio del sapereGli Atenei sono dei pilastri dello sviluppo socioeconomico delle città. Così Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa e decano della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle ... tgcom24.mediaset.it