Sul Monte Faeta si è svolto un sopralluogo da parte di un rappresentante regionale, mentre la situazione dell’incendio che ha colpito l’area continua a essere sotto osservazione. La possibilità di dichiarare l’emergenza nazionale rimane aperta, ma fonti ufficiali indicano che non è ancora certa. La decisione finale sulle eventuali misure straordinarie dipende dai prossimi sviluppi e dalla valutazione delle autorità competenti.

di Enrico Mattia Del Punta SAN GIULIANO TERME (Pisa) Il riconoscimento dell’emergenza nazionale per l’ incendio del Monte Faeta resta incerto e, secondo quanto emerge dagli ambienti regionali, non è escluso che possa anche non arrivare. Intanto prosegue il lavoro per la messa in sicurezza dell’area devastata dal rogo che ha bruciato circa 700 ettari di bosco, di cui 400 nel versante di Asciano. Ieri, durante il sopralluogo dell’assessore regionale all’economia e all’agricoltura Leonardo Marras, con delega anche a forestazione e antincendio boschivo, è stato lo stesso assessore a spiegare che "non è possibile saperlo adesso" in riferimento al possibile riconoscimento da parte del Governo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disastro del Monte Faeta. Il sopralluogo di Marras. L’emergenza nazionale non è ancora scontata

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