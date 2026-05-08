Stato di emergenza nazionale mozione congiunta in Regione per il rogo del Monte Faeta

Ieri in Consiglio Regionale è stata depositata una mozione congiunta di maggioranza che riguarda il incendio avvenuto sul Monte Faeta. Tra i firmatari figurano rappresentanti dei partiti PD e Casa Riformista. La proposta chiede di dichiarare lo stato di emergenza nazionale a seguito del rogo che ha interessato la zona. La mozione è stata presentata con l’obiettivo di affrontare più efficacemente le conseguenze dell’incidente.

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Lucca, 8 maggio 2026 –??Depositata ieri in Consiglio Regionale la mozione congiunta di maggioranza sul rogo di Monte Faeta che vede tra i firmatari Mario Puppa (PD), Vittorio Salotti (Casa Riformista). Il testo, oltre a richiedere l’immediato riconoscimento dello Stato di Emergenza Nazionale, traccia la rotta per un cambio di paradigma nella gestione dei versanti: passare dall’assistenza emergenziale al rilancio delle filiere agricole e forestali locali. La mozione nasce dal costante raccordo con i sindaci di San Giuliano Terme, Lucca e Capannori, che hanno garantito il presidio istituzionale durante il rogo che dal 28 aprile scorso ha devastato circa 710 ettari di territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Stato di emergenza nazionale”, mozione congiunta in Regione per il rogo del Monte Faeta Notizie correlate Incendio Monte Faeta, mozione della maggioranza del Consiglio regionale: "Chiediamo lo stato di emergenza nazionale"E' stata depositata giovedì 7 maggio in Consiglio regionale la mozione congiunta di maggioranza, che vede come primi firmatari i consiglieri Antonio... Leggi anche: Rogo sul monte Faeta, Giani dichiara lo stato di emergenza regionale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mozione della maggioranza del Consiglio regionale: Chiediamo lo stato di emergenza nazionale; Stato di emergenza nazionale, mozione congiunta in Regione per il rogo del Monte Faeta; Incendio Faeta: Giani dichiara lo stato di emergenza regionale. Ora però preoccupa la pioggia; Incendio Monte Faeta, stato di emergenza regionale e allarme arancione per rischio idrogeologico. Stato di emergenza nazionale, mozione congiunta in Regione per il rogo del Monte FaetaIl documento punta anche a passare dall’assistenza emergenziale al rilancio delle filiere agricole e forestali locali. Tra i firmatari Mario Puppa (PD) e Vittorio Salotti (Casa Riformista) ... lanazione.it Stato di emergenza regionale per il rogo sul monte Faeta: lo ha firmato il governatore GianiAtto propedeutico alla richiesta dello stato di calamità nazionale. L'area è ancora in fase di bonifica dai volontari antincendio ... luccaindiretta.it La tassa faceva parte della piattaforma con cui il sindaco di New York Zohran Mamdani è stato eletto l’anno scorso - facebook.com facebook