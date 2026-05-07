Incendio Monte Faeta mozione della maggioranza del Consiglio regionale | Chiediamo lo stato di emergenza nazionale

Il 7 maggio è stata depositata in Consiglio regionale una mozione congiunta di maggioranza, firmata dai consiglieri Antonio Mazzeo, Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, per chiedere lo stato di emergenza nazionale a seguito dell'incendio che ha interessato il Monte Faeta. La richiesta si basa sulla gravità dei danni causati dall’incendio e sulla necessità di interventi immediati. La mozione richiede che venga riconosciuta ufficialmente l’emergenza a livello nazionale.

E' stata depositata giovedì 7 maggio in Consiglio regionale la mozione congiunta di maggioranza, che vede come primi firmatari i consiglieri Antonio Mazzeo e Matteo Trapani (PD) e Massimiliano Ghimenti (AVS), per rispondere alla catastrofe che ha colpito il Monte Faeta.L'atto, firmato anche dai.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Fatea, mozione della maggioranza del Consiglio regionale: "Chiediamo lo stato di emergenza nazionale"E' stata depositata giovedì 7 maggio in Consiglio regionale la mozione congiunta di maggioranza, che vede come primi firmatari i consiglieri Antonio... Incendio Monte Faeta: dichiarato lo stato di emergenza regionaleDichiarato dal governatore della Regione Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale a seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti; Incendi, Regione: Vietati abbruciamenti di residui vegetali se c’è vento; Incidente oggi sulla A11 Lucca Viareggio: due persone gravemente ferite. Incendio monte Faeta, mozione di maggioranza in Regione: dall’emergenza al rilancio delle filiere localiPuppa (Pd) e Salotti (Casa Riformista) primi firmatari: La prevenzione passa solo attraverso un’economia agricola viva e radicata ... luccaindiretta.it Monte Faeta: un grande incendio diventato fenomeno social, tra fake news, ricerca del like e interessi di parte. Alzare il rumore di fondo non aiuterà certo a salvare noi e ...Negli scorsi giorni un grave incendio, partito dallo scorretto abbruciamento di potature in un periodo critico, si è diffuso rapidamente sul Monte Faeta, in Toscana, tra le province di Pisa e Lucca. L ... ildolomiti.it Incendio sul Monte Faeta, spento dopo cinque giorni: il bilancio della Regione Toscana In fumo 660 ettari di bosco per un perimetro complessivo di circa 20 chilometri. Evacuate migliaia di persone, nessun ferito - facebook.com facebook