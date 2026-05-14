Disasi racconta lo spogliatoio degli esclusi del Chelsea | Era un reality show di sopravvivenza

Un ex calciatore ha descritto le condizioni degli esclusi dal settore professionistico del Chelsea, affermando che si allenavano separatamente rispetto alla prima squadra. Ha spiegato che lo spogliatoio riservato a loro era situato in un’area diversa, dotato di panchine di legno, e che spesso si trovavano a condividere lo spazio con altri giocatori considerati fuori dal progetto principale. Ha inoltre paragonato questa situazione a un “reality show di sopravvivenza”, evidenziando la sensazione di isolamento e differenziazione rispetto ai compagni di squadra.

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