Verità e giustizia per Domenico | la mamma del piccolo si racconta a Dritto e Rovescio Del Debbio | Non ho paura di nessuno

Nella trasmissione Dritto e Rovescio, Patrizia Mercolino interviene per parlare della scomparsa del suo bambino, senza chiedere vendetta o mostrare emozioni eccessive. Del Debbio afferma che la donna non ha paura di nessuno, mentre lei si limita a raccontare i fatti senza drammi o pianti, mantenendo un tono tranquillo e deciso.

A Dritto e Rovescio Patrizia Mercolino non chiede vendetta, non alza la voce, non piange per il pubblico. Chiede giustizia con la stessa ostinazione silenziosa di chi sa che abbandonare quella richiesta equivarrebbe a perdere Domenico una seconda volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Funerali di Domenico, la direttrice del Monaldi abbraccia la mamma in Duomo: “Nessuno dimenticherà”Lungo abbraccio al Duomo di Nola tra la dg dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, e la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, che ha detto: "Deve...

Morte di Domenico, il chirurgo definì il cuore “perfettamente prelevato e integro”. La mamma: “Sconcertata”Il chirurgo che operò al cuore il piccolo Domenico 7 giorni dopo definì l'organo "perfettamente prelevato e integro", come emerge dalla relazione di...

Parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato

Dritto e rovescio. . "Io ci sono, sono a disposizione e non ho paura di nulla e di nessuno" Paolo Del Debbio a Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto in seguito al trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di #Napoli. #dri - facebook.com facebook