Pato racconta | Nello spogliatoio alla mia destra c’era Maldini Di fronte a me vedevo Kaká e Ronaldo Era una squadra di leggende

Pato ha descritto lo spogliatoio durante il suo periodo in squadra, affermando che a destra si trovava Maldini, mentre di fronte a lui vedeva Kaká e Ronaldo. Ha sottolineato che si trattava di una formazione composta da calciatori considerati leggende del calcio. La testimonianza fornisce un quadro delle presenze di importanti giocatori nello spogliatoio durante quel periodo.

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Pato racconta: “Arrivato al Milan ero con una squadra di leggende. Quando entrai in spogliatoio…” x.com