Disagi Arriva Udine la rabbia degli utenti | Dovevano risolvere in pochi mesi ma non è cambiato nulla
Da diversi mesi il caso dei disservizi di Arriva Udine, azienda responsabile del trasporto pubblico locale nella regione, continua a sollevare malcontento tra gli utenti. Nonostante le promesse di interventi rapidi, la situazione non sembra essere migliorata e i problemi persistono. Le segnalazioni di ritardi, cancellazioni e mezzi insufficienti sono frequenti, alimentando la frustrazione di chi si affida quotidianamente ai mezzi pubblici per spostarsi. La questione resta al centro dell’attenzione locale senza che si siano viste novità concrete.
Da mesi tiene banco il caso dei disservizi di Arriva Udine, azienda del trasporto pubblico locale della nostra regione. L'alto numero di corse saltate, soprattutto in Carnia, aveva spinto la politica cittadina, sia in maggioranza sia all'opposizione, a chiedere ad Arriva più chiarezza e un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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