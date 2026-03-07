Tragedia a Fiumicino muore bimbo di pochi mesi | Nulla da fare

Un bambino di pochi mesi è deceduto all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino mentre era nel terminal con i genitori. Nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La famiglia si trova sotto choc e si attende l’esito degli accertamenti.

Una tragedia ha colpito l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un bimbo di pochi mesi ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nel terminal insieme ai genitori. Il piccolo viaggiava con la famiglia quando, all’improvviso, si è sentito male davanti alle persone presenti nello scalo romano. L’allarme è stato lanciato immediatamente e nel giro di pochi minuti sono scattati i soccorsi. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026 all’interno del terminal dello scalo. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari e i lunghi tentativi di rianimazione, per il bambino non c’è stato purtroppo nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

