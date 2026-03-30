Asp denuncia 2400 cittadini | la sanità contro il diritto alla salute

L’Asp di Reggio Calabria ha presentato una denuncia contro circa 2400 cittadini coinvolti in una protesta riguardante la tutela della salute. La denuncia si basa sull’accusa di procurato allarme, dopo che i manifestanti avevano contestato alcune questioni legate ai servizi sanitari locali. La tensione tra l’ente e il comitato spontaneo ha portato a questa iniziativa legale, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle contestazioni.

La tensione tra l’Asp di Reggio Calabria e un comitato spontaneo per la tutela della salute ha raggiunto un punto critico, sfociando in una denuncia formale per procurato allarme contro circa 2400 cittadini. Mentre il comitato, guidato da Marisa Valensise, difende il proprio diritto alla parola e alla richiesta di servizi sanitari adeguati, l’amministrazione sanitaria risponde con strumenti legali che i firmatari definiscono come un atto grave e senza precedenti. Il conflitto si concentra sull’ospedale di Polistena, dove le richieste di ristrutturazione e miglioramento dei servizi sono state accolte non con dialogo, ma con procedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asp denuncia 2400 cittadini: la sanità contro il diritto alla salute Una selezione di notizie su Asp denuncia Sanità parmense sotto pressione: “Attivare subito l’ufficio comunale per il diritto alla salute”"Prendiamo atto del piano di interventi presentato dal direttore generale dell’AOSP e commissario straordinario di Ausl dott. Sanità, Giambartolomei: "I referti bloccati rappresentano un ostacolo al diritto alla salute"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia interviene sulle procedure di rilascio degli esami di laboratorio nella Usl Umbria 1: "Tempi certi e...