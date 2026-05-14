Dinosauri e colazione insieme | la domenica speciale per i bambini a teatro

Domenica 17 maggio, presso il Teatro Martinitt di Milano, si terrà uno spettacolo dedicato ai bambini intitolato ‘T-Rex: gli amici non si mangiano’, inserito nella rassegna ‘Pane, Burro e Marmellata’. L’evento combina il fascino dei dinosauri con un appuntamento teatrale pensato per un pubblico giovane. La rappresentazione mira a coinvolgere i bambini in un’esperienza che unisce divertimento e educazione, offrendo un momento di svago durante la giornata dedicata alla famiglia.

Domenica 17 maggio al Teatro Martinitt di Milano va in scena lo spettacolo ‘T-Rex: gli amici non si mangiano’, all'interno della rassegna teatrale per bambini ‘Pane, Burro e Marmellata’. Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Teatro Prova.Tra dinosauri e nuovi amiciIl pubblico scoprirà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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