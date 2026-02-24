Una domenica speciale nel Chianti con la gara podistica Boar To Run insieme ai giovani della Nuova Polisportiva Chianti

Una domenica nel Chianti si anima grazie alla gara podistica “Boar To Run”, organizzata dai giovani della Nuova Polisportiva Chianti. La corsa, che richiama appassionati da diverse zone, si svolge tra le colline e i vigneti della regione. I partecipanti si sfidano su un percorso che combina natura e sfida fisica, attirando anche molte famiglie locali. La manifestazione si conferma come un momento di sport e aggregazione nel cuore della Toscana.

Caro podismo nel Chianti, guarda chi si rivede! Torna a far battere i cuori per la passione sportiva legata alla corsa, una tradizione che le colline grevigiane conoscono da oltre mezzo secolo, la prima edizione di "Boar To Run", ideata e organizzata dai giovani atleti della Nuova Polisportiva Chianti. L'iniziativa, prevista domenica 1 marzo con partenza alle ore 9:00 da piazza Matteotti, propone due opportunità in movimento per praticare sport, divertirsi e godersi gli straordinari paesaggi collinari del Chianti. Una corsa competitiva 10,3 km – 330 D+ che si snoda lungo una rete di sentieri, strade bianche, filari di vigneti e angoli di paradiso green e una camminata ludico-motoria 6 km, aperta a tutti e adatta a ogni età.