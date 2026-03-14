Teatro e solidarietà | i Dinosauri raccolgono fondi per

Domani sera alle 21:00, l’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra ospiterà lo spettacolo Dinosauri della Compagnia della Pipa. L’evento fa parte di una raccolta fondi organizzata dal teatro e coinvolge la compagnia teatrale. La rappresentazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Domani sera, alle 21:00, l’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra ospiterà lo spettacolo Dinosauri della Compagnia della Pipa. La serata non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche un atto di solidarietà per raccogliere fondi a favore dell’associazione Il Giardino del Baobab. La regia è affidata a Gabriele Bono, che guiderà la compagnia in un percorso fatto di emozioni e riflessioni profonde. L’evento si inserisce nella tradizione emiliana di utilizzare le arti performative come strumento di coesione sociale, dove il palcoscenico diventa uno spazio di incontro tra comunità diverse. In questa occasione, il pubblico sarà chiamato a sostenere concretamente il lavoro svolto dall’associazione Il Giardino del Baobab, che si prende cura di ragazzi e ragazze con disabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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