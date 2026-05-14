Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Risvolti della visita di Trump in Cina

Da laverita.info 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la puntata di #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026, dedicata alla visita di Trump in Cina. Con il nostro esperto di politica americana, Stefano Graziosi, analizziamo i dettagli di questa visita e le sue eventuali implicazioni. Vengono approfonditi gli incontri ufficiali, i comunicati e le dichiarazioni rilasciate durante il viaggio. La puntata si concentra sui fatti comunicati dalle fonti ufficiali e sugli eventi pubblici relativi alla visita dell'ex presidente degli Stati Uniti nel paese asiatico.

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