Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Risvolti della visita di Trump in Cina

Ecco la puntata di #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026, dedicata alla visita di Trump in Cina. Con il nostro esperto di politica americana, Stefano Graziosi, analizziamo i dettagli di questa visita e le sue eventuali implicazioni. Vengono approfonditi gli incontri ufficiali, i comunicati e le dichiarazioni rilasciate durante il viaggio. La puntata si concentra sui fatti comunicati dalle fonti ufficiali e sugli eventi pubblici relativi alla visita dell'ex presidente degli Stati Uniti nel paese asiatico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui