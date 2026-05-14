Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Risvolti della visita di Trump in Cina
Ecco la puntata di #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026, dedicata alla visita di Trump in Cina. Con il nostro esperto di politica americana, Stefano Graziosi, analizziamo i dettagli di questa visita e le sue eventuali implicazioni. Vengono approfonditi gli incontri ufficiali, i comunicati e le dichiarazioni rilasciate durante il viaggio. La puntata si concentra sui fatti comunicati dalle fonti ufficiali e sugli eventi pubblici relativi alla visita dell'ex presidente degli Stati Uniti nel paese asiatico.
Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 12 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino spiega le conseguenze nel medio e lungo periodo di quello che sta accadendo in Iran. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti analizziamo il caso Giuli e le difficoltà del centrodestra. Ecco #DimmiLaVerità dell'8 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la tragica storia di una cittadina italiana intrappolata in Egitto. 🔗 Leggi su Laverita.info
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