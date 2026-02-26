Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Trump alla vigilia del Midterm

Ecco il nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 26 febbraio 2026, con un approfondimento sulla situazione politica negli Stati Uniti. Un esperto di politica americana analizza il livello di supporto per Donald Trump e le possibili conseguenze in vista delle elezioni di Midterm. La puntata offre un quadro aggiornato sulla scena politica e le dinamiche di consenso.

Ecco #DimmiLaVerità del 26 febbraio 2026. L'esperto di politica americana Stefano Graziosi spiega come vada il gradimento di Donald Trump in vista delle elezioni di Midterm. L’episodio evangelico in cui Gesù afferma che «questa specie di demòni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno» (cfr. Vangelo secondo Marco 9,29) è stato tradizionalmente interpretato in chiave spirituale. Nella storia del cristianesimo, il digiuno e la preghiera sono stati considerati strumenti di disciplina interiore, di rafforzamento della volontà e di purificazione. Oggi, tuttavia, è possibile analizzare queste pratiche anche dal punto di vista... 🔗 Leggi su Laverita.info

