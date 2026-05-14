Dimissioni e stagione teatrale il Comune faccia chiarezza

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due anni, sotto la guida della legislatura a nome di una certa amministratrice, il Comune ha attraversato un percorso caratterizzato da diverse sfide e incertezze. Mentre si avvicina la fine di questo mandato, si torna a parlare di dimissioni e della stagione teatrale, con richieste di trasparenza e chiarezza da parte delle autorità locali. La situazione mette in evidenza come le questioni amministrative siano al centro del dibattito pubblico.

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"In questi quasi due anni di legislatura a guida Milena Garavini, il Comune sembra aver imboccato una strada tortuosa e incerta". A lanciare l’allarme è il gruppo di opposizione ‘La nostra città’. Secondo la lista civica, Forlimpopoli sta attraversando una fase politico-amministrativa "insolitamente e continuativamente complicata", che non può essere "liquidata come una semplice coincidenza o come una normale dialettica politica". Vengono citate le "esponenziali" turnazioni di dipendenti, unite alle dimissioni dell’assessora Elisa Bonavita, seguite da quelle dell’assessore Aride Poletti. A questo si aggiungono le dimissioni del presidente e di due consiglieri della fondazione Casa Artusi, che rappresentano "segnali evidenti di una crescente difficoltà all’interno della Amministrazione comunale e di quanto ad essa collegato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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