Il carabiniere sopravvissuto | L’Arma faccia chiarezza

Un ex appuntato scelto dei carabinieri ha riferito di portare ancora quattro proiettili nel suo corpo, restanti di sette sparati dai fratelli Savi durante un episodio di violenza. L’uomo ha chiesto che le autorità chiariscano quanto accaduto, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La vicenda è sotto esame da parte degli organi di inchiesta, che stanno analizzando le circostanze dell’aggressione.

L’appuntato scelto in congedo Vito Tocci ha ancora addosso quattro dei sette proiettili che i fratelli Savi gli hanno scaricato addosso. Era il 30 aprile del 1991, Tocci era in servizio alla caserma Miramare di Rimini. "Volevano ucciderci, come avevano fatto al Pilastro", è sicuro Tocci. Che ha ascoltato ogni parola, colto ogni pausa, di Roberto Savi. "Al netto del perché abbia parlato, la strada da percorrere è quella di approfondire ogni sua dichiarazione", spiega il carabiniere. A cui non bastano le verità, ancora piene di lacune, scritte dai processi. "E mi hanno stupito le parole del sindaco di Rimini, in questo senso – dice –. Perché...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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