Ex istituto Gesù Bambino a Lanciano l' opposizione | Il Comune faccia chiarezza

L'ex istituto Gesù Bambino, situato nel quartiere Cappuccini di Lanciano, è stato chiuso nel novembre 2023 dopo aver operato come scuola paritaria per cinquant'anni. L'opposizione politica chiede al Comune di fare chiarezza sulla vicenda, che ha riacceso il dibattito sulla destinazione futura dell'edificio e sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura. La questione rimane al centro delle discussioni locali.

I consiglieri di minoranza presentano un'interrogazione a sindaco e giunta sul destino dell'ex scuola delle suore, che fa gola ai privati: “Bisogna condividere le progettualità e tutelare l'università” Torna al centro dell'agenda politica il destino dell'ex istituto Gesù Bambino nel quartiere Cappuccini, a Lanciano, chiuso nel novembre 2023 dopo 50 anni di attività scolastica paritaria. Dopo la rinuncia del Comune a presentare alle suore francescane un'offerta per l'acquisto, col fine di realizzarvi un polo scolastico, sull'immobile di via Fagiani (zona San Pietro) si allunga l'ombra dei privati. Nelle ultime settimane sono infatti emerse con insistenza indiscrezioni su una possibile, se non già avvenuta, vendita a soggetti privati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Concessioni demaniali abitative a Fiumicino, l’opposizione: “Silenzio assordante, il Comune faccia chiarezza”Petrillo-Meloni-Miccoli: “Un tema delicatissimo che riguarda la vita e il futuro di tante famiglie, sembra essere completamente sparito dai radar”... Spm in liquidazione, protesta l’opposizione: "Ora l’Amministrazione faccia chiarezza"La municipalizzata del Comune va verso la liquidazione, "si convochi un’assemblea pubblica per spiegare ai cittadini cosa sta accadendo". Tutto quello che riguarda su Gesù Bambino Temi più discussi: La statua di Gesù Bambino di Praga a Ravenna. Parla di un Dio che non ha bisogno di carri armati per dimostrare la sua grandezza; Ospedale Bambino Gesù: l’importanza della diagnosi per i disturbi dello spettro autistico; La statua di Gesù bambino di Praga arriva a Ravenna. Il programma delle celebrazioni; La statua di Gesù Bambino di Praga a Ravenna. Don Brunelli: Dio si fa come noi, bambino e adulto, offerta sulla croce per la nostra salvezza. «Siamo umili come Gesù Bambino»In questi giorni natalizi ci viene posto dinanzi il Bambino Gesù. Sono sicuro che nelle nostre case ancora tante famiglie hanno fatto il presepe, portando avanti questa bella tradizione che risale a ... avvenire.it Dai trapianti alle Car-T, l'ospedale Bambino Gesù compie 40 anniQuarant'anni fa, il 13 maggio del 1985, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù veniva riconosciuto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, un traguardo che attestava il livello di eccellenza ... ansa.it #Francavilla - Mostra Barocco e Neobarocco, l'inquieta bellezza del Gesù Bambino in una ghirlanda di fiori e rose di Pier Francesco Cittadini: il destino in un dipinto - facebook.com facebook