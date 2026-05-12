Negli ultimi giorni, la posizione di Keir Starmer alla guida del partito laburista è diventata sempre più fragile. Diversi deputati e alcuni ministri hanno espresso pubblicamente la richiesta di un cambio alla guida, in seguito a un discorso che ha sollevato contestazioni interne. La situazione interna al partito si fa complessa, con tensioni che coinvolgono vari esponenti e mettono in discussione la stabilità della leadership attuale.

Decine di deputati e anche alcuni ministri gli hanno chiesto di farsi da parte, dopo il discorso con cui ha cercato di salvare il suo governo Il discorso con cui lunedì il primo ministro britannico Keir Starmer ha cercato di salvare il suo governo non ha convinto l’opposizione interna dei Laburisti, che l’ha ritenuto tardivo e non abbastanza ambizioso. È iniziata la rivolta di un pezzo del partito, che si è allargata ad almeno tre ministri: secondo le ricostruzioni dei media britannici, durante la riunione del governo prevista martedì mattina diranno a Starmer di riconsiderare la sua decisione di non volersi dimettere. Lunedì gliel’hanno chiesto almeno 77 parlamentari, 4 meno della soglia necessaria ad aprire una mozione di sfiducia formale (in cui va indicato già un o una leader alternativi).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La leadership di Keir Starmer è sempre più precaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Premiership ending revelation, James O'Brien reacts to the latest Peter Mandelson scandal...

Notizie correlate

I rapporti tra Keir Starmer e Donald Trump sono sempre più tesiIl rapporto tra Keir Starmer e Donald Trump potrebbe essere ormai irrecuperabile, dopo che il presidente statunitense ha deriso il primo ministro...

Keir Starmer cerca di salvare il suo governoIn un discorso ha provato a convincere il partito a non sfiduciarlo dopo il disastro alle elezioni della scorsa settimana, ma potrebbe non bastare Il...

Argomenti più discussi: La leadership di Keir Starmer è sempre più precaria; Elezioni locali nel Regno Unito: laburisti verso perdita di consensi; Keir Starmer lotta per la sua sopravvivenza politica; Starmer non molla, ma la fronda Labour chiede dimissioni.

Regno Unito, è salito ad almeno 45 il numero di parlamentari laburisti che hanno chiesto pubblicamente le dimissioni di Keir Starmer dalla carica di primo ministro. Per avviare una sfida interna alla leadership serve il sostegno di almeno 81 parlamentari laburi x.com

I parlamentari della sinistra laburista chiedono a Ed Miliband di considerare una candidatura alla leadership | Keir Starmer reddit

La leadership di Keir Starmer è sempre più precariaDecine di deputati e anche alcuni ministri gli hanno chiesto di farsi da parte, dopo il discorso con cui ha cercato di salvare il suo governo ... ilpost.it