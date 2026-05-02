Operato l'uomo evirato dalla moglie ad Angri Si è presentato in ospedale con l'organo in ghiaccio

Un uomo di 41 anni è stato portato in ospedale ad Angri dopo aver subito un intervento chirurgico a seguito di un episodio avvenuto in casa. La donna che condivideva la sua abitazione con lui avrebbe causato la perdita dell'organo genitale, che si trovava in ghiaccio al momento del soccorso. L’uomo è stato sottoposto a un intervento per controllare l’emorragia e riparare l’uretra.

Il 41enne evirato ieri dalla moglie ad Angri è stato operato in ospedale per bloccare la perdita di sangue e per limitare i danni all'uretra. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aggressione in famiglia ad Angri: uomo evirato durante la notte dalla moglie, arrestataABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio violento nel Salernitano Un grave fatto di cronaca si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo... Auto nel vuoto ad Agropoli: deceduta in ospedale la moglie dell’uomo morto nello schiantoÈ morta in ospedale Gilda Romano, la moglie di Giuseppe Malzone, deceduto sul colpo nell'incidente dello scorso 5 febbraio ad Agropoli (Salerno); la... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Accecata dalla gelosia, 35enne evira il compagno. Operato l’uomo evirato dalla moglie ad Angri. Si è presentato in ospedale con l’organo in ghiaccioIl 41enne evirato ieri dalla moglie ad Angri è stato operato in ospedale per bloccare la perdita di sangue e per limitare i danni all'uretra ... fanpage.it Accecata dalla gelosia, 35enne evira il compagnoL'uomo 41 anni è stato operato d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore. La coppia viveva ad Angri. La donna ora è in carcere a Salerno ... rainews.it