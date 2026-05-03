Evirato dalla compagna ad Angri | voleva in casa anche la prima moglie La donna in carcere

Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri, in provincia di Salerno, con l'accusa di aver evirato il compagno durante un litigio. La discussione è nata dal desiderio dell'uomo di far trasferire anche la prima moglie nella loro abitazione. La donna si trova ora nel carcere locale, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'accaduto.

È in carcere la 35enne accusata di avere evirato il compagno ad Angri (Salerno); il litigio perché l'uomo voleva che anche la prima moglie si trasferisse con loro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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