Donna morì dopo il ricovero in ospedale Asl condannata a risarcire la famiglia

Il tribunale civile di Pescara ha stabilito che l’Asl deve risarcire i familiari di una donna di 73 anni deceduta il 27 giugno 2022. La donna era stata ricoverata in ospedale e aveva contratto più infezioni durante il soggiorno. La decisione arriva dopo un procedimento legale che ha coinvolto la famiglia e le autorità sanitarie locali.

Il tribunale civile di Pescara ha condannato la Asl del capoluogo adriatico a risarcire i familiari di una donna di 73 anni, morta il 27 giugno 2022 dopo aver contratto una serie di infezioni durante un ricovero all’ospedale civile.La donna, ricostruisce l'Ansa, era stata ricoverata tra febbraio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Prato, morì a 35 anni per tumore al seno: Asl condannata a risarcire la famiglia con 270mila euroUna mamma di 35 anni è morta nel 2018 per tumore al seno dopo cinque mesi di diagnosi ritardata e due interventi (mastectomia e linfoadenectomia)... Pisa, morì precipitando da finestra: non fu suicidio, ospedale condannato a risarcire la famigliaFIRENZE – La psichiatra brasiliana che nel 2015 cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa non si tolse la vita volontariamente e ora... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: AGGIORNATA - Firenze, muore dopo il parto a Torregalli: il compagno denuncia; Firenze, muore dopo il parto in ospedale: Procura apre indagine; Firenze, muore a 24 anni dopo il parto all'ospedale di Torregalli; Muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un'inchiesta. Firenze, morta dopo il parto all'ospedale Torregalli: 12 indagati per omicidio colposoAcquisite e poste sotto sequestro le cartelle cliniche della 24enne decededuta il giorno dopo aver partorito. Gli indagati sono sei ginecologi, un’ostetrica, un chirurgo e quattro anestetisti ... corrierefiorentino.corriere.it Firenze, muore a 24 anni dopo il parto all'ospedale di TorregalliSi indaga su un'emorragia post partum che sarebbe stata fatale alla giovane donna. Il neonato sta bene. La Asl: «Piena collaborazione con la Procura» ... corrierefiorentino.corriere.it Sciacca (Agrigento), donna morì dopo una caduta al Maugeri: assoluzione per oss e infermiera: OSSnews24 - Il Tribunale di Sciacca (Agrigento), in composizione monocratica, ha assolto dall’accusa di omicidio colposo un operatore socio-sanitario (oss) e un’ - facebook.com facebook